Сотрудники Самарской таможни отмечают рост числа нарушений, связанных с перемещением товаров

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области физкультурно-спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образований.
9 августа в губернии, состоятся мероприятия, посвященные Дню физкультурника
Самарцев приглашают прогуляться по Москве в VR-очках и попробовать ледяной чай.
В Самаре откроется мобильный туристско-информационный центр Москвы с бесплатными активностями
В целях повышения безопасности дорожного движения региональное министерство транспорта Самарской области реализует комплекс мероприятий на аварийно-опасных участках автодорог.
В губернии выполнено 69 % мероприятий по устранению мест концентрации ДТП
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
В настоящее время следствием проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Начальник отдела архитектуры и градостроительства Отрадного подозревается в получении взятки
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
В ходе финала будут проходить спортивные и интеллектуальные соревнования, включая историческую викторину, легкоатлетическую эстафету, командные спортивные соревнования (волейбол, мини-футбол и др.) и семейную эстафету.
Молодые специалисты предприятий Самарской области участвуют в финале окружного проекта «МолоТ»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.19
0.14
EUR 93.01
0.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет заключительная экскурсия по выставке «Фактура памяти»
Самарцам расскажут о творчестве художника Марселя Дюшана
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Самарской таможни отмечают рост числа нарушений, связанных с перемещением товаров

7 августа 2025 16:22
127
О работе  мобильных групп Самарской таможни  в 1 полугодии 2025 года.

За первую половину года мобильными группами Самарской таможни на российско-казахстанском участке было проверено около 13 тысяч автотранспортных средств. Сотрудники таможни отмечают рост числа нарушений, связанных с перемещением товаров.  

«Наибольшее количество выявленных нарушений связано с несоблюдением Указа Президента РФ №100 и изданных в его исполнение постановлений Правительства РФ, ввозом товаров из перечня товаров «изъятия», нарушением фитосанитарных и ветеринарных требований, в том числе выявление санкционной продукции.  Отдельно отмечаются случаи выявления прекурсоров и наркотических средств, а также товаров двойного и военного назначения», - комментирует и.о. начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин. 

По результатам работы мобильных групп таможенными органами и иными государственными органами возбуждено 376 административных правонарушений, а также возбуждено 17 уголовных дел. 

За первое полугодие 2025 года по решениям суда в Росимущество было передано более 1 млн единиц товаров, на нужды специальной военной операции передано 35, 7 тысяч единиц товаров (кроссовки, рюкзаки, носки, телефоны, смазочные материалы, моторные масла и автомобили), сообщает пресс-служба Самарской таможни. 

 

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение уровня комфорта для жителей и гостей области.
07 августа 2025, 17:20
8 августа состоится стратегическая сессия «Перспективы развития дорожной деятельности Самарской области до 2036 года»
Участников приглашают обсудить ключевые направления модернизации дорожной инфраструктуры региона, перспективы её дальнейшего совершенствования и повышение... Благоустройство
21
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С.
07 августа 2025, 16:57
8 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +29°С
В Самаре ночью +17, +19°С, днем +26, +28°С. Экология
30
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ.
07 августа 2025, 16:47
Иван Носков в рамках рабочего выезда проверил ход дорожной кампании
На сегодняшний день подрядные организации выполнили около 70% работ. Благоустройство
68
В центре внимания
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
7 августа 2025  13:07
9 августа в Самаре отметят День физкультурника
199
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
7 августа 2025  12:56
Авито и «Том Сойер Фест» помогут восстановить самарский «Дом с часами»
168
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
7 августа 2025  10:08
Малый и средний бизнес Самарской области привлёк 800 миллионов рублей на инвестпроекты
252
Основной доклад по вопросу представила врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Алена Денисенко.
6 августа 2025  21:28
Ремонт дорог в Самарской области обсудили на оперативном совещании губернатора
371
Один из основных вопросов повестки - выполнение мероприятий в целях безопасного прохождения пожароопасного сезона, готовность районов области к ликвидации возможных возгораний.
6 августа 2025  17:53
Губернатор Федорищев потребовал усилить пожарную безопасность в муниципалитетах
451
Весь список