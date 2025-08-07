Сотрудники Самарской таможни отмечают рост числа нарушений, связанных с перемещением товаров

127

За первую половину года мобильными группами Самарской таможни на российско-казахстанском участке было проверено около 13 тысяч автотранспортных средств. Сотрудники таможни отмечают рост числа нарушений, связанных с перемещением товаров.

«Наибольшее количество выявленных нарушений связано с несоблюдением Указа Президента РФ №100 и изданных в его исполнение постановлений Правительства РФ, ввозом товаров из перечня товаров «изъятия», нарушением фитосанитарных и ветеринарных требований, в том числе выявление санкционной продукции. Отдельно отмечаются случаи выявления прекурсоров и наркотических средств, а также товаров двойного и военного назначения», - комментирует и.о. начальника Самарской таможни Вячеслав Капустин.

По результатам работы мобильных групп таможенными органами и иными государственными органами возбуждено 376 административных правонарушений, а также возбуждено 17 уголовных дел.

За первое полугодие 2025 года по решениям суда в Росимущество было передано более 1 млн единиц товаров, на нужды специальной военной операции передано 35, 7 тысяч единиц товаров (кроссовки, рюкзаки, носки, телефоны, смазочные материалы, моторные масла и автомобили), сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Фото предоставлено пресс-службой Самарской таможни