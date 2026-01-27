Правительство РФ готовит законопроект с целью вывести "Почту России" из кризиса

В Правительстве РФ идет подготовка законопроекта, который должен вывести из кризиса "Почту России". Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, пишет Смотрим.

Он уточнил, что создание документа курирует лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Свое заявление Ревенко сделал после встречи главы кабмина с депутатами фракции.