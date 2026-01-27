Я нашел ошибку
Минздрав сократил сроки лечения гриппа почти в два раза
Ученые Самарского университета участвовали в создании левитатора для разработки "рецептуры" новых ракетных топлив
Театр «Город» и Самарская областная библиотека приглашают на на открытый спектакль про Федота-стрельца
Мошенники стали использовать схему с якобы неоплаченными штрафами ГАИ
За продажу арестованного автомобиля самарца привлекли к уголовной ответственности и оштрафовали
«Единая Россия» и Кабмин подвели промежуточные итоги работы по народной программе партии
Отделение СФР по Самарской области проиндексировало страховые пенсии для 835 тысяч жителей региона в январе
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
Правительство РФ готовит законопроект с целью вывести "Почту России" из кризиса

В Правительстве РФ идет подготовка законопроекта, который должен вывести из кризиса "Почту России". Об этом журналистам заявил депутат Госдумы, замглавы фракции "Единая Россия" Евгений Ревенко, пишет Смотрим.

Он уточнил, что создание документа курирует лично премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Свое заявление Ревенко сделал после встречи главы кабмина с депутатами фракции.

"Председатель правительства сообщил, что также готовятся поправки в закон о почте, которые будут направлены на то, чтобы помочь акционерному обществу выйти из кризисной ситуации", – пояснил Ревенко.

Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
27 января 2026  10:00
27 января 2026  10:00
Администрация города Самары подписала соглашение о сотрудничестве с Банком ДОМ.РФ
В понедельник, 26 января, Вячеслав Федорищев провел встречу со студентами СамГМУ. В ходе общения глава региона поддержал ряд их инициатив.  
26 января 2026  18:49  
26 января 2026  18:49
Вячеслав Федорищев встретился со студентами СамГМУ
Сегодня, 26 января, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Клиниках Самарского государственного медицинского университета, где ознакомился с самыми передовыми разработками и технологиями, а также современными новыми операционными.
26 января 2026  17:56
26 января 2026  17:56
Вячеслав Федорищев познакомился с разработками Клиник СамГМУ
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
25 января 2026  12:53
25 января 2026  12:53
Аномально низкие температуры могут стать причиной изменения режима работы школ Самарской области
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
25 января 2026  10:17
25 января 2026  10:17
Вячеслав Федорищев поздравил самарских студентов с Днём российского студенчества
