Сотрудники самарской полиции информируют население о кибермошенниках

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Полицейские напомнили о правилах поведения в сети Интернет и рассказали об опасностях, которые могут подстерегать в киберпространстве.

Сотрудники самарской полиции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику кибермошенничества и грамотности населения.

Так, в целях предупреждения и профилактики киберпреступлений участковые уполномоченные полиции Отдела МВД России по Приволжскому району совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Еленой Деминой провели на территории районного центра акцию: «Осторожно, телефонные мошенники!». Полицейские рассказали гражданам об опасностях, которые могут подстерегать в сети Интернет, привели примеры наиболее распространенных схем дистанционных мошенничеств, а также напомнили о правилах безопасного использования Интернета и мобильных технологий. Каждому из присутствующих вручили специально подготовленные памятки, содержащие информацию о методах, которые используют злоумышленники и о том, как себя вести, чтобы не стать жертвой мошенников. Елена Демина также отметила, что лучший способ борьбы с кибермошенничествами — информационная грамотность и бдительность граждан. Жители районного центра выразили участковым уполномоченным полиции и общественнице слова благодарности за проводимую ими важную работу, которая призвана защитить людей от действий злоумышленников.

Аналогичное мероприятие прошло В Сызрани, где сотрудники полиции провели профилактическую беседу с воспитанниками детского дома. Начальник отдела по делам несовершеннолетних майор полиции Анна Козина рассказала ребятам почему не стоит выкладывать на своей страничке личную информацию, как реагировать на просьбы и сообщения незнакомцев, а также акцентировала внимание подростков на недопустимости оскорблений других людей в сети Интернет. Начальник отделения по борьбе с преступлениями этнической направленности майор полиции Денис Власов, в свою очередь, рассказал подросткам о различных способах дистанционного обмана, а также напомнил о том, как понять, что та или иная группа в соцсетях имеет деструктивную направленность и посоветовал учащимся избегать общения с представителями подобных сообществ.

Все желающие смогли задать интересующие вопросы и получить на них исчерпывающие ответы.