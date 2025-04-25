Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в «Диктанте Победы»

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Сотрудники самарского Росреестра приняли участие в масштабной просветительской акции «Диктант Победы», который прошел по всей России и в 89 странах мира.

В Самарской области «Диктант Победы» писали в школах, вузах, библиотеках, музеях и культурных центрах. Сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в проекте в онлайн-формате.

««Диктант Победы» помогает нам сохранять историческую память о событиях и героях Великой Отечественной войны, – говорит заместитель руководителя самарского Росреестра Ольга Геннадиевна Суздальцева.– Ведь его вопросы охватывают не только ключевые военные события, но и вклад разных регионов в Победу, в том числе нашей области, включая художественные произведения, мемориалы и символы героизма.В этом году в «Диктант Победы» были также включены вопросы, подчеркивающие преемственность подвига героев Великой Отечественной и наших современников - участников специальной военной операции».

Фото предоставлено Управлением Росреестра по Самарской области