Сотрудники самарского Роскадастра организовали день здоровья

167

Специалисты филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области и члены их семей совершили велопрогулку в село Рождествено Самарской области в рамках дня здоровья.

Всего на прогулку отправилось 14 человек. Маршрут был проложен от села Рождествено до Гавриловой Поляны с двумя остановками: в селе Торновое и Подгоры. Бывалые туристы знают, что это одни из самых красивых мест природы Самарской губернии.

Запах скошенной травы, разнотравий, соснового массива, шум листвы, пение птиц – всё это наблюдали специалисты регионального Роскадастра в национальном парке Самарская лука. В итоге велосипедисты проехали 67 километров и сожгли больше 1000 калорий.

«Как говорится «в здоровом теле – здоровый дух», и мы стараемся прививать полезные привычки таких велопрогулок нашим детям. При этом прекрасно провели время с коллегами, пообщались в неформальной обстановке. На улице очень теплая погода, которая дает возможность прокатиться по живописным окрестностям волжских берегов, оторвать от телефонов детей и выйти на свежий чистый воздух», - рассказал заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Ярослав Логунов.