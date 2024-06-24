Сотрудники Роскадастра Самарской области приняли участие в защите дипломных работ

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Специалисты Роскадастра Самарской области оценили профессиональную подготовку студентов Самарского государственного экономического университета при защите выпускных квалификационных работ.

Заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова и ведущий геодезист филиала ППК "Роскадастр" «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» - Юрий Грибов уже не первый год являются членами государственной аттестационной комиссии и оценивают защиту дипломных работ студентами СГЭУ. Молодые люди заканчивают обучение в институте национальной и мировой экономики по направлению землеустройство и кадастры с присвоением степени бакалавра.

Защита выпускной квалификационной работы — это завершающий этап в обучении студентов. Выпускникам предоставляется возможность продемонстрировать не только полученные знания, но и свои способности к публичным выступлениям, отстаиванию собственного мнения по предмету. Нынешние выпускники порадовали разнообразием выбранных тем, их креативностью и практической востребованностью.

Участие представителей региональных филиалов в защите дипломов позволяет дать экспертную оценку готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных задач.

«Многие обучающиеся показали высокий уровень теоретической подготовки. Приятно, когда к защите выпускной работы ребята приходят уже практическими работниками Роскадастра, землеустроительных и иных профильных организаций. Это означает, что профессия выбрана правильно, а теория успешно сочетается с практикой. Желаем выпускникам достижения поставленных целей, дальнейшего профессионального роста. Двери нашего филиала открыты для молодых специалистов», - отметила заместитель директора - главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова, сообщает пресс-служба Филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

Фото: Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области