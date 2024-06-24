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Сотрудники Роскадастра Самарской области приняли участие в защите дипломных работ

24 июня 2024 16:35
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Специалисты оценили профподготовку студентов Самарского государственного экономического университета при защите выпускных квалификационных работ.

Специалисты Роскадастра Самарской области оценили профессиональную подготовку студентов Самарского государственного экономического университета при защите выпускных квалификационных работ.

Заместитель директора – главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова и ведущий геодезист филиала ППК "Роскадастр" «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» - Юрий Грибов уже не первый год являются членами государственной аттестационной комиссии и оценивают защиту дипломных работ студентами СГЭУ. Молодые люди заканчивают обучение в институте национальной и мировой экономики по направлению землеустройство и кадастры с присвоением степени бакалавра.

Защита выпускной квалификационной работы — это завершающий этап в обучении студентов.  Выпускникам предоставляется возможность продемонстрировать не только полученные знания, но и свои способности к публичным выступлениям, отстаиванию собственного мнения по предмету. Нынешние выпускники порадовали разнообразием выбранных тем, их креативностью и практической востребованностью.

Участие представителей региональных филиалов в защите дипломов позволяет дать экспертную оценку готовности выпускников к самостоятельному решению профессиональных задач.

«Многие обучающиеся показали высокий уровень теоретической подготовки. Приятно, когда к защите выпускной работы ребята приходят уже практическими работниками Роскадастра, землеустроительных и иных профильных организаций. Это означает, что профессия выбрана правильно, а теория успешно сочетается с практикой. Желаем выпускникам достижения поставленных целей, дальнейшего профессионального роста. Двери нашего филиала открыты для молодых специалистов», - отметила заместитель директора  - главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области Евгения Дроздова, сообщает пресс-служба Филиала ППК «Роскадастр» по Самарской области.

 

Фото:  Филиал ППК «Роскадастр» по Самарской области                 

Теги: Самара

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