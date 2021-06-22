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Сотрудники Росгвардии вместе со своими подшефными ребятами из кадетской школы почтили память семьи Володичкиных
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Сотрудники Росгвардии вместе со своими подшефными ребятами из кадетской школы почтили память семьи Володичкиных

22 июня 2021 16:02
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В семье Володичкиных, которая жила в поселке Алексеевка Самарской области, было девять сыновей. Все они поочередно ушли на войну, назад вернулись только трое.

22 июня, в День памяти и скорби, сотрудники ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области вместе со своими подшефными ребятами из кадетской школы №95, которая носит имя Героя России, военнослужащего внутренних войск Евгения Золотухина, почтили память семьи Володичкиных, о трагической истории которых знает вся Россия.

В семье Володичкиных, которая жила в поселке Алексеевка Самарской области, было девять сыновей. Все они поочередно ушли на войну, назад вернулись только трое. Еще трое погибли, остальные пропали без вести. Когда в дом Володичкиных одна за другой стали приходить похоронки, сердце прошедшей через революцию, голод и коллективизацию Прасковьи Еремеевны не выдержало. Она не смогла пережить скорбных вестей о гибели сыновей.

Сотрудники ОМОН вместе со школьниками возложили цветы к мемориалу «Журавли», воздвигнутом неподалеку от дома, в котором до войны жила семья Володичкиных.

" Полная трагизма история семьи Володичкиных никого не может оставить равнодушным. И сегодня, в День памяти и скорби, который является одной из самых печальных дат в истории России, командование отряда приняло решение прийти и поклониться мемориалу, посвященному нашим землякам, отдавшим жизнь в борьбе с коричневой чумой", - подчеркнул командир ОМОН Управления Росгвардии по Самарской области полковник полиции Алексей Теряев.

 

Фото:   пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: почтили память Сотрудники Росгвардии школьники

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