Сотрудники Росгвардии передали самарскому школьному музею каску времен Великой Отечественной войны

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Самарские росгвардейцы принимают участие в патриотических мероприятиях, приуроченных к 81-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда. Накануне Дня воинской славы России сотрудники ОМОН «Утес» регионального управления Росгвардии посетили школу № 95, носящую имя Героя России Евгения Золотухина.

Вместе с ребятами росгвардейцы вспомнили об одном из самых трагичных периодов войны, о подвигах солдат, участвовавших в операции по освобождению Северной столицы от фашистской осады, а также почтили память жителей блокадного Ленинграда.

В рамках мероприятия офицер Росгвардии преподнес в дар музею школы военную каску времен Великой Отечественной войны. Эту каску бойцы отряда нашли в зоне проведения специальной военной операции. Ребята с интересом рассматривали экспонат, ведь он — часть истории, которую необходимо помнить, чтить и уважать.

Кадеты школы принимают активное участие в патриотических мероприятиях, пишут письма со словами поддержки бойцам в зону специальной военной операции. В своих письмах ребята желают росгвардейцам беречь себя и возвращаться домой с победой. Ещё одно событие стало ярким примером того, как важно чтить прошлое и сохранять мир для будущих поколений, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области