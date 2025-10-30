Сотрудники регионального управления МЧС России сдали квалификационные зачеты

124

В Сызрани на стадионе "Центральный" прошла сдача нормативов на присвоение, повышение (подтверждение) классной квалификации сотрудников Главного управления МЧС России.

Квалификационные испытания проводятся для оценки профессиональной подготовки специалистов федеральной противопожарной службы. К сдаче зачётов допускаются только те сотрудники, которые демонстрируют хорошую физическую форму. высокие показатели в служебной деятельности и исполнительской дисциплине.

Несмотря на то, что участие в испытаниях добровольное, желающих пройти их всегда много. К зачетам допустили сотрудников с высокой дисциплиной и отличной физической подготовкой. Свои знания и навыки продемонстрировали младшие, средние и старшие офицеры в количестве 35 человек — от лейтенанта до полковника.

Экзамен включал проверку профессиональных и физических способностей сотрудников чрезвычайного ведомства. Теоретическая часть состояла из ответов на вопросы теста. Уровень физической подготовки оценивали по возрастным группам.

В программу вошли следующие дисциплины: бег на 5 километров, челночный бег на 100 метров, силовые упражнения, подъем на 4 этаж учебной башни и другие.

Сотрудникам, выдержавшим квалификационные испытания, будут присвоены (подтверждены) звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера.

Следующие испытания можно пройти через год службы, а подтвердить или повысить квалификацию — через три года.