У россиян заметили новую волну интереса к ретро-гаджетам
Сотрудники транспортной компании «Самара Авто Газ» награждены за добросовестный труд
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
В Кинельском районе ввели карантин из-за заболевания коров
Самолёт из Антальи совершил непредвиденную посадку в Самаре
Самарская молодёжь строит будущее АПК
в Самарской области пройдут мероприятия ко Дню народного единства
Судебные приставы помогли тольяттинке взыскать ущерб за залитую квартиру
Семи школьникам Самары вручили паспорта в рамках Всероссийской программы «Мы – граждане России!»
В Самаре пройдут "Большие гастроли" Юго-Осетинского театра
В музее Эльдара Рязанова в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств 2025» пройдет экскурсия «Было время»
Сотрудники регионального управления МЧС России сдали квалификационные зачеты

30 октября 2025 09:16
124
В Сызрани на стадионе "Центральный" прошла сдача нормативов на присвоение, повышение (подтверждение) классной квалификации сотрудников Главного управления МЧС России.

Квалификационные испытания проводятся для оценки профессиональной подготовки специалистов федеральной противопожарной службы. К сдаче зачётов допускаются только те сотрудники, которые демонстрируют хорошую физическую форму. высокие показатели в служебной деятельности и исполнительской дисциплине.

Несмотря на то, что участие в испытаниях добровольное, желающих пройти их всегда много. К зачетам допустили сотрудников с высокой дисциплиной и отличной физической подготовкой. Свои знания и навыки продемонстрировали младшие, средние и старшие офицеры в количестве 35 человек — от лейтенанта до полковника.

Экзамен включал проверку профессиональных и физических способностей сотрудников чрезвычайного ведомства. Теоретическая часть состояла из ответов на вопросы теста. Уровень физической подготовки оценивали по возрастным группам.

В программу вошли следующие дисциплины: бег на 5 километров, челночный бег на 100 метров, силовые упражнения, подъем на 4 этаж учебной башни и другие.

Сотрудникам, выдержавшим квалификационные испытания, будут присвоены (подтверждены) звания специалиста третьего, второго, первого класса и мастера.

Следующие испытания можно пройти через год службы, а подтвердить или повысить квалификацию — через три года.

В центре внимания
Губернатор Самарской области сдержал обещание и сдал нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  13:39
50
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сдаст нормы ГТО со школьниками
30 октября 2025  12:33
115
25 новых автобусов выйдут на линии в Самаре
30 октября 2025  12:03
127
Вячеслав Федорищев поздравил тренеров и наставников с профессиональным праздником
30 октября 2025  10:22
160
Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 1 ноября
30 октября 2025  10:12
160
Весь список