Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В регионе мер поддержки семей с детьми становится больше

195
На поддержку семей с детьми в Самарской области в прошлом году направили более 39 миллиардов рублей, что почти на 10% больше уровня 2024 года. 

На поддержку семей с детьми в Самарской области в прошлом году направили более 39 миллиардов рублей, что почти на 10% больше уровня 2024 года. 

«Сегодня семьям с детьми предоставляется 42 меры поддержки, — отметил губернатор Вячеслав Федорищев, подводя основные итоги социально-экономического развития Самарской области в 2025 году. — Наша задача – дать опору молодым семьям, помочь им встать на ноги и стать счастливыми родителями». 

Все эти меры стали частью национального проекта «Семья», реализуемого по решению Президента Владимира Путина.

Напомним, что в прошлом году по инициативе главы региона были приняты решения, существенно расширившие перечень мер господдержки семей с детьми. Так будущие мамы, обучающиеся очно, при постановке на учёт по беременности начали получать единовременную выплату. Её предоставляют без критерия нуждаемости.

 Появились такаие меры поддержки, как предоставление молодой семье с детьми компенсации стоимости найма жилого помещения и бесплатное прохождение подготовительного этапа программы ЭКО.

В 2025 году в регионе было выдано почти 8,3 тысячи подарков для новорожденного. Эту меру господдержки получает мама первенца при выписке из родильного дома. Обязательное условие — наличие постоянной регистрации на территории Самарской области. 

«Ещё женщины, родившие первого ребёнка в возрасте от 18 до 25 лет, теперь получают единовременную денежную выплату в размере 100 тыс. рублей. Многодетные семьи могут получить единовременную выплату (250 тыс. рублей) взамен земельного участка. И значительно упрощена процедура предоставления регионального семейного капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей — семьям больше не нужно собирать чеки, подтверждающие расходы. Теперь эта выплата осуществляется на основании самого факта, что семья стала многодетной. Все эти нововведения приняты по поручению Вячеслава Андреевича», — подчеркнула врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Оксана Щербицкая.

В 2025 году более 37 тысяч детей, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации, были охвачены организованными видами отдыха и оздоровления. На эти цели было направлено в 1,5 раза больше средств областного бюджета, чем в 2024 году.

Кроме того, с 2025 года в регионе семьи могут получить компенсацию за самостоятельно купленную путёвку в детский летний лагерь. Максимальная сумма компенсации составляет почти 15 тысяч рублей.

Еще одним новшеством 2025 года стали пункты проката предметов первой необходимости для новорождённых детей до полутора лет. Семья может выбрать до 4 позиций из 20 предложенных наименований дорогостоящих товаров, которые ребёнку нужны на ограниченное время. Их предоставляют в прокат совершенно бесплатно на срок до шести месяцев. А кроватку, коляску, матрас в кроватку и автокресло – до года. Эти предметы довозят каждой нуждающейся семье прямо домой.

2025 год и последующее десятилетие объявлены в Самарской области годами многодетной семьи. Одной из новых мер поддержки для многодетных стала компенсация половины стоимости обучения в колледжах, техникумах и вузах на одного из детей. По данным на конец декабря 2025 года, 1865 многодетных семей смогли получить данный вид помощи.

Многодетная мама из Отрадного Марина Щелокова признаётся, что эта компенсация для неё стала настоящим подспорьем, поскольку её старший сын — студент техникума. 

«Мера поддержки отличная. Очень нам помогла. Я считаю, что такие меры поддержки нужны. За этот учебный год мы уже оплатили, а эти деньги пойдут на оплату обучения в 2026 году. Вот так нам помогли сохранить бюджет семьи, и мой сын получает достойное образование», — рассказала Марина.

Семьям, где воспитываются семь и более детей, в этом году предоставлено 16 автомобилей. Благодаря этой мере поддержки новая машина появилась в семье Журавлёвых, где растут 6 мальчиков и 4 девочки. Мама Екатерина говорит, что автомобиль — не просто комфортное средство передвижения, а настоящий помощник, чтобы всё успеть: 

«Мы о такой поддержке даже не мечтали. Сначала были немного в шоке и не верили до последнего. Автомобиль для нас — это огромная помощь, чтобы отвезти детей на занятия и забрать их домой, а ещё попутешествовать по родному региону».

Подробную информацию обо всех мерах поддержки можно получить на сайте https://minsocdem.samregion.ru/ или лично в комплексном центре социального обслуживания населения по месту жительства.

