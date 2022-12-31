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Сотрудники полиции Самары напоминают о правилах личной безопасности
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Сотрудники полиции Самары напоминают о правилах личной безопасности

31 декабря 2022 15:32
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Сотрудники полиции Самары напоминают о правилах личной безопасности

В преддверии новогодних каникул сотрудники полиции напоминают о правилах личной безопасности.

В целях недопущения угонов транспортных средств, краж комплектующих автотранспорта, а также краж, совершенных из салонов автомобилей, необходимо соблюдать следующие правила:

- выходя из автомобиля, всегда включайте имеющуюся сигнализацию и другие средства охраны. По возможности избегайте парковок в неосвещенных и безлюдных местах;

- никогда не оставляйте ключ в замке зажигания, отходя от машины даже на несколько метров. Не следует оставлять автомобиль без присмотра и во время прогрева двигателя;

- не забывайте проверять, хорошо ли закрыты двери и окна автомобиля;

- не оставляйте в салоне автомобиля вещи (автомагнитолы, видеорегистраторы, навигаторы и т.п.), которые бросаются в глаза, в крайнем случае прикройте их. Документы и ценные бумаги всегда уносите с собой;

- нежелательно передавать ключи от вашего автомобиля даже на автостоянках, мойках в автомастерских, при установке сигнализации или производстве других работ. Не оставляйте свой автомобиль без присмотра, лишите «нечистоплотных» людей возможности сделать дубликат либо подобрать ключи;

- чтобы повысить надёжность защиты Вашего автомобиля, установите дополнительные средства защиты (например, дополнительный источник питания для сигнализации, системы блокировки педалей, дверей, руля и т.д.);

- используйте для крепления колес специальные гайки и болты, чтобы затруднить их снятие обычным способом. Увеличение времени, затраченного на снятие колёс, насторожит преступников.

Сотрудники полиции напоминают: если вы стали очевидцем правонарушения или пострадали от действий злоумышленников, в кратчайшие сроки сообщите об этом в дежурную часть ближайшего отделения полиции, на телефон дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8(846) 278-22-22; 8(846) 278-22-23 (102– с мобильных телефонов федеральных операторов сотовой связи).

 

Фото:   ГУ МВД СО

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