Сотрудники полиции Самарской области приняли участие в фестивале «ДетствоФест»

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В Красноярском районе Самарской области сотрудники полиции приняли участие в открытом областном фестивале «Движение первых» — "ДетствоФест".

В начале мероприятия организаторы подняли настроение гостям зажигательным флешмобом.

После этого прошла жеребьевка команд, которые приняли участие в различных тематических заданиях: от сдачи норм ГТО до прикладного творчества и экологии.

Более 200 юных жителей региона с радостью проверили свои знания в области медицины, истории и Правил дорожного движения.

Инспектор по пропаганде БДД Отделения Госавтоинспекции по Красноярскому району капитан полиции Динара Шуриева разобрала с мальчишками и девчонками значениях дорожных знаков и основные правила дорожной безопасности на площадках «Автогородок» и «Школа ПДД».

Мероприятие прошло в веселой непринужденной обстановке.

В завершение фестиваля участники поблагодарили организаторов за положительные эмоции.