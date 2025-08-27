Сотрудники полиции Самарской области и «Движение Первых» вручили паспорта юным жителем региона

117

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России».

В Самарской области полицейские совместно с «Движение Первых», в рамках Всероссийской акции «Мы-граждане России», продолжают проводить патриотические мероприятия с подрастающим поколением

Так, в Клявлинском районе, в межпоселенческом центре культуры, молодёжной политики и спорта, сотрудники полиции и активисты «Движение Первых» вручили подросткам, достигшим 14 лет, их первые паспорта.

В ходе торжественной церемонии начальник Межмуниципального отдела полиции Тимур Кинжалиев рассказал ребятам об их правах и обязанностях, которые они получают вместе с главным документом и призвал бережно относиться к паспорту, с честью носить звание гражданина Российской Федерации, уважать законы и традиции своей страны, а также активно участвовать в её жизни, вносить свой вклад в развитие общества.

Юноши и девушки, в свою очередь, дали обещание хранить верность Отечеству, любить и знать его историю, уважать героические подвиги предков.

На мероприятии присутствовали родители подростков, которые поддерживали своих детей в этот важный день.

В завершение встречи ребятам пожелали хорошо учиться и быть примером для сверстников.