Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с самарскими школьниками

192

Так, в преддверии новогодних каникул в поселке Новосемейкино состоялась встреча учащихся местной школы с сотрудниками органов внутренних дел. Пообщаться с ребятами пришли инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор по пропаганде Безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского района.

Инспектор по делам несовершеннолетних побеседовала с ребятами на тему безопасного и законопослушного поведения. Рассказала о правах и обязанностях детей. Особое внимание уделила возрасту наступления административной и уголовной ответственности и последствиях нарушения закона для несовершеннолетних.

Автоинспектор рассказала учащимся о важности соблюдения правил дорожного движения, о видах ДТП и объяснила, что основная причина дорожно-транспортных происшествий – нарушение Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Обратила особое внимание на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток и привела статистику ДТП с участием детей на территории района.



Также в Хилково инспектор по делам несовершеннолетних напомнила учащимся учебного учреждения правила поведения на улице и в общественных местах, рассказала, как не стать жертвой преступления. Сотрудник полиции также обратила внимание ребят, на то, какую ответственность они несут за нарушения законодательства.

Инспектор Госавтоинспекции побеседовала со школьниками о правилах дорожной безопасности в зимний период и напомнила ребятам о том, как правильно вести себя на дороге и почему важно использовать светоотражающие элементы на одежде.