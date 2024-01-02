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Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с самарскими школьниками

2 января 2024 13:14
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Сотрудники полиции проводят профилактические беседы с самарскими школьниками

Так, в преддверии новогодних каникул в поселке Новосемейкино состоялась встреча учащихся местной школы с сотрудниками органов внутренних дел. Пообщаться с ребятами пришли инспектор по делам несовершеннолетних и инспектор по пропаганде Безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Красноярского района.
Инспектор по делам несовершеннолетних побеседовала с ребятами на тему безопасного и законопослушного поведения. Рассказала о правах и обязанностях детей. Особое внимание уделила возрасту наступления административной и уголовной ответственности и последствиях нарушения закона для несовершеннолетних.
Автоинспектор рассказала учащимся о важности соблюдения правил дорожного движения, о видах ДТП и объяснила, что основная причина дорожно-транспортных происшествий – нарушение Правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами. Обратила особое внимание на необходимость использования световозвращающих элементов в темное время суток и привела статистику ДТП с участием детей на территории района.

Также в Хилково инспектор по делам несовершеннолетних напомнила учащимся учебного учреждения правила поведения на улице и в общественных местах, рассказала, как не стать жертвой преступления. Сотрудник полиции также обратила внимание ребят, на то, какую ответственность они несут за нарушения законодательства.
Инспектор Госавтоинспекции побеседовала со школьниками о правилах дорожной безопасности в зимний период и напомнила ребятам о том, как правильно вести себя на дороге и почему важно использовать светоотражающие элементы на одежде.

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