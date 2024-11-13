Сотрудники полиции провели экскурсию для детей в Музее самарской Госавтоинспекции

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В преддверии юбилея Управления МВД России по городу Самаре ребятам рассказали об истории полиции и преимуществах службы в органах внутренних дел.

В преддверии юбилея Управления МВД России по городу Самаре представители Совета ветеранов самарской Госавтоинспекции совместно с действующими сотрудниками полиции провели для школьников экскурсию по музею.

Мероприятие проводилось с целью патриотического воспитания подрастающего поколения, развития интереса к истории страны и службе в правоохранительных органов.

Председатель Совета ветеранов Владимир Мещеряков рассказал ребятам, как создавался музей, кто обеспечивал правопорядок и противостоял преступности в годы Великой Отечественной войны, вспомнил о героических поступках милиционеров, погибших при выполнении служебных обязанностей.

Особый интерес у учащихся вызвала коллекция моделей автомобилей ГАИ, специальные средства и приборы, которые использовали в своей работе сотрудники дорожно-патрульной службы.

В ходе экскурсии школьники ознакомились с историческими документами, фотографиями и личными вещами стражей порядка.

Мотоцикл «Урал», на котором милиционеры несли службу в 1970-1980-х годах вызвал особое восхищение ребят.

После изучения экспонатов старшеклассники пообщались с заместителем начальника отдела самарской Госавтоинспекции Самары Александром Дерябиным. Подполковник полиции рассказал юношам и девушкам о задачах и основных направлениях деятельности полиции, разъяснил условия и порядок поступления на службу в органы внутренних дел Российской Федерации и в высшие учебные заведения системы МВД, рассказал о требованиях, предъявляемых к кандидатам и преимуществах службы в полиции.

Завершилась встреча совместным фотографированием.