Сотрудники полиции помогли водителю из Тольятти

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Дальнобойщик выразил искреннюю благодарность сотрудникам Госавтоинспекции за неравнодушие и участие.

Находясь на маршруте патрулирования в дневное время на автодороге «М5-Урал» возле города Тольятти, сотрудники Госавтоинспекции заметили припаркованный на обочине дороги большегруз, порядком занесенный снегом. Полицейские предположили, что водителю нужна помощь и уточнили у него причину остановки. Житель областного центра пояснил автоинспекторам, что возвращался домой из Саратовской области, но в условиях снегопада тягач перестал заводиться. Самостоятельно причину поломки дальнобойщик определить не смог и пытался вызвать техническую помощь по телефону.

Сотрудники Госавтоинспекции предложили мужчине согреться в патрульном автомобиле и вызвали специализированную технику для буксировки тягача в ближайший автосервис.

Водитель поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции за неравнодушие, а они продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Полицейские напоминают жителям и гостям региона, что сотрудники органов внутренних дел всегда готовы оказать помощь нуждающимся. Например, если вы попали в трудную дорожную ситуацию, можно обратиться за помощью по телефону Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области 8(846)333-58-01, 102 или в ближайший отдел полиции.