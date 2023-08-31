Сотрудники полиции нашли пропавшего  15-летнего тольяттинца

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25 августа текущего года в дежурную часть отдела полиции Тольятти поступило сообщение от местной жительницы о том, что её 15-летний сын ушел из дома и в назначенное время не вернулся.

Для розыска несовершеннолетнего был задействован личный состав территориального органа внутренних дел. Ориентировка направлена во все отделы полиции, в подразделения Росгвардии, волонтерским организациям.

Полицейскими осуществлен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего. Проверены нежилые помещения, места концентрации молодежи. Изъяты и изучены записи камер видеонаблюдения, расположенных на пути предполагаемого перемещения подростка, установлен и опрошен круг общения пропавшего.

Сотрудники уголовного розыска совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних установили предполагаемое местонахождение подростка в Самара, где в одном из многоквартирных домов находился без вести пропавший. Противоправных действий в отношении него не совершалось. Сотрудники полиции доставят несовершеннолетнего законным представителям. Инспекторы ПДН проведут с ним и его родными работу для исключения подобных происшествий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО