Сотрудники на удаленке сейчас есть только в каждой третьей компании Самары

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители компаний из города.

Компании из Самары чуть чаще привлекают сотрудников на удаленку, чем работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга (33, 31 и 29% соответственно). Впрочем, доля сотрудников на удаленке невелика: в 7 из 10 компаний она составляет менее 10% от штатной численности. Чаще всего на дистанционной занятости оставляют программистов, бухгалтеров и специалистов по продажам.



Персонал, работающий дистанционно из-за рубежа, сегодня есть только в 6% компаний.

Время проведения: 1—22 февраля 2024 года