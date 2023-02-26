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Сотрудники МВД СО провели профориентационный урок для старшеклассников Самары

26 февраля 2023 14:08
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Школьники активно задавали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и компетентные ответы.

В рамках профориентационной работы сотрудники Управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области организовали профориентационный урок для одной из общеобразовательных школ города Самара.

На встречу были приглашены действующие полицейские из различных служб и подразделений областного главка, которые подробно рассказали о своей работе, о целях и задачах, стоящих перед сотрудниками полиции.

Заместитель начальника отдела морально-психологического обеспечения – начальник отделения УРЛС ГУ МВД России по Самарской области Рафаел Торосян рассказал школьникам об условиях и правилах поступления на службу в органы внутренних дел и в высшие образовательные организации системы МВД России. Подполковник полиции отметил, что обучение в ведомственных вузах – это отличная возможность проявить свои таланты: спортивные, интеллектуальные, творческие и другие. Полицейский разъяснил основные требования к отбору кандидатов, включающие в себя конкурсные вступительные испытания, профессиональное психологическое тестирование, оценку состояния здоровья и физической пригодности.

Организаторы выбрали диалоговую форму мероприятия. Школьники активно задавали интересующие их вопросы, на которые получили подробные и компетентные ответы.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Теги: Самара

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