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В очередном рейде о безопасности сообщили дачникам в Волжском районе.
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Сотрудники МЧС СО проводят профилактические рейды

16 мая 2021 18:44
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В очередном рейде о безопасности сообщили дачникам в Волжском районе.

В Самарской области в апреле был введён особый противопожарный режим. Посещение лесов, разведение костров и сжигание сухой травы запрещены.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области вместе с органами местного самоуправления проводят профилактические рейды в муниципальных районах и напоминают людям о мерах предосторожности. В очередном рейде о безопасности сообщили дачникам в Волжском районе.

Весеннее солнце светит не по-весеннему жарко и невольно приглашает жителей Самарской области на отдых. Те, у кого есть дачные участки, отправляются проводить досуг именно туда. А это значит, что людям необходимо позаботиться и о своей безопасности. Речь идёт о мерах предосторожности при обращении с огнём. Открытых источников пламени - костров - быть и вовсе не должно. Об этом дачникам Волжского района напоминают сотрудники чрезвычайного ведомства.

Инспекторы госпожнадзора вручают дачникам памятки. Ведь только при добросовестном соблюдении необходимых мер пожары происходить не будут. Ещё одним источником возгорания зачастую становятся сухая трава на участках и мусор. В СНТ Юбилейный-1 замечания по поводу брошенных на произвол судьбы отходов и растительности есть, однако председатели в ближайшее время обещают очистить территорию.

«На территории муниципального района Волжский за истекший период зарегистрировано у нас 226 пожаров, из которых можно отметить 106 пожаров сухой травянистой растительности. Первый случай у нас произошёл 18 апреля 2021 года в соседнем СДТ, загорелось сухое поле, а от сухого поля перешло на дачное товарищество. В результате чего у нас пострадало восемь строений», - рассказывает начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Алексей Рассадин.

 

Фото:  облМЧС

Теги: МЧС СО профилактические рейды

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