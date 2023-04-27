Сотрудники МЧС СО высадили цветы на территории ведомства к Дню пожарной охраны

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Сегодня, в солнечный апрельский день, сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области провели посадку цветов, тем самым украсив территорию Главка к 30 апреля - Дню пожарной охраны России.

Цветы посадили в газоны с каштанами, которые совсем еще недавно были небольшими тонкими саженцами, превратившись за несколько лет в крепкие и красивые деревья.

Совсем скоро петунии, портулак, «кашка», бархатцы и цветущие над ними каштаны будут радовать своим пестрым разнообразием сотрудников МЧС и всех проходящих мимо людей.

После высадки растений сотрудники регионального спасательного ведомства продолжат наблюдать за их ростом, вовремя поливать и ухаживать.

Фото: ГУ МЧС СО