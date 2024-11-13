Сотрудники МЧС СО уделяют особое внимание теплоснабжающим организациям

Инспекторы госпожнадзора по городу Тольятти провели 7 профилактических мероприятий на объектах теплоэнергетического комплекса.
В ходе профилактических визитов были проведены обследования и даны рекомендации руководителям эксплуатирующих организаций по соблюдению правил пожарной безопасности.
Специалисты напоминают, что газовое оборудование в домах должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.
МЧС России рекомендует:
используй только исправное оборудование;
позаботься о хорошей вентиляции;
не оставляй включенные газовые горелки без присмотра;
если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы;
следи за исправностью печи и дымохода;
обнаружил трещины - замажь глиной;
вовремя убирай золу и очищай дымоход от сажи;
не используй для растопки печи горючие вещества.
При запахе газа звони по телефонам 104, 112
Фото: ГУ МЧС СО