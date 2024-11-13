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Сотрудники МЧС СО уделяют особое внимание теплоснабжающим организациям

13 ноября 2024 15:27
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Инспекторы госпожнадзора по городу Тольятти провели 7 профилактических мероприятий на объектах теплоэнергетического комплекса.

Инспекторы госпожнадзора по городу Тольятти провели 7 профилактических мероприятий на объектах теплоэнергетического комплекса.

В ходе профилактических визитов были проведены обследования и даны рекомендации руководителям эксплуатирующих организаций по соблюдению правил пожарной безопасности.
Специалисты напоминают, что газовое оборудование в домах должно быть в исправном состоянии и соответствовать техническим требованиям по его эксплуатации.

МЧС России рекомендует:

используй только исправное оборудование;

позаботься о хорошей вентиляции;

не оставляй включенные газовые горелки без присмотра;

если в помещении чувствуется запах газа, нельзя зажигать спички, включать свет и электроприборы;

следи за исправностью печи и дымохода;

обнаружил трещины - замажь глиной;

вовремя убирай золу и очищай дымоход от сажи;

не используй для растопки печи горючие вещества.

При запахе газа звони по телефонам 104, 112

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Тольятти

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