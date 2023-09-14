Сотрудники МЧС СО проводят уроки безопасности в специализированных учебных заведениях

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Наряду с обучающими занятиями в детских садах, школах и вузах сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области проводят уроки безопасности в специализированных учебных заведениях.

Так, сегодня, специалисты чрезвычайного ведомства совместно с представителями Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям посетили самарскую школу-интернат №17 для детей с ограниченными возможностями здоровья, где обучаются ребята с нарушением зрения.

Гости провели для воспитанников интерната урок безопасности, на котором рассказали об основных правилах безопасного поведения подростков в современном мире. Особое внимание было уделено предотвращению пожаров и правилам безопасности при обращении с огнем. Кроме этого, школьников ознакомили с устройством огнетушителя.

Самой зрелищной частью мероприятия стала выставка пожарно-спасательной техники во дворе школы-интерната. Детям представилась уникальная возможность подержать в руках, изучить устройство и принцип работы пожарно-технического вооружения, которым оснащены пожарные машины, посидеть в кабине, представив себя в роли водителя спецавтомобиля.

Любознательность воспитанников, заданные ими вопросы по безопасности и специфике работы пожарных, приятно удивили сотрудников МЧС и представителей Наццентра. В завершение встречи ребята поблагодарили своих гостей за интересное мероприятие и полезную информацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО