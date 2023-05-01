Сотрудники МЧС СО провели занятие для студентов Шенталинского медицинского колледжа

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На базе пожарно-спасательной части № 131 прошло занятие со студентами 3-го курса отделения «сестринское дело» Шенталинского филиала Тольяттинского медицинского колледжа.

Сотрудники МЧС провели для ребят исторический экскурс, рассказав им об истории становления пожарной охраны в России и обозначив основные современные принципы ее работы.

Кроме этого, молодые люди узнали об основных требованиях пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и обсудили вопросы «по специальности». Ребята продемонстрировали специалистам чрезвычайного ведомства свои навыки в оказании первой медицинской помощи.

Занятие получилось объемным, насыщенным и, со слов студентов, очень полезным и информативным, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО