Сотрудники МЧС СО приняли участие в турнире «Ночная волейбольная лига»

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На прошлой неделе в самарском спортивном комплексе «МТЛ Арена» прошел турнир по волейболу «Ночная волейбольная лига».

В соревновании приняли участие 24 команды из разных министерств, ведомств и учреждений Самарской области. Все они показали высокий уровень спортивного азарта и желание победить.

Любители волейбола из команды Главного управления МЧС России по Самарской области дали достойный отпор команде Самарской Губернской Думы. Болельщики активно поддерживали своих спортсменов.

Проект «Ночная волейбольная лига» был основан в 2014 году. Это любительское спортивное движение, которое развивается в разных регионах страны.

Фото: ГУ МЧС СО