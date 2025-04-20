Сотрудники МЧС региона обеспечили безoпасность празднования Пасхи

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В ночь с 19 на 20 апреля в православных храмах и церквях Самарской области проводились пасхальные богослужения, посвящённые празднованию Воскресения Христова.

Пожаров и чрезвычайных ситуаций во время мероприятий не произошло.

Для обеспечения безопасности в период проведения праздничных мероприятий было организовано дежурство 139 специалистов и 11 единиц техники.

Сотрудники МЧС России контролировали противопожарный режим: состояние путей эвакуации и эвакуационных выходов, наличие и исправность первичных средств пожаротушения.

В преддверии праздника инспекторами пожарного надзора был проведен комплекс мероприятий, направленный на повышение уровня противопожарной защиты объектов культа.

Фото: ГУ МЧС СО