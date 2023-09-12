Сотрудники ИК-26 СО изъяли рекордное число сим-карт при досмотре посылки осужденному

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Пожалуй, впервые в истории ИК-26, да и всей уголовно-исполнительной системы Самарской области, сотрудники учреждения обнаружили и изъяли столько сим-карт – аж 18!



Дело было так, при внимательном досмотре посылки от гражданки М., осужденному Д. за хранение наркотиков, сотрудники исправительного учреждения выявили и изъяли запрещенные предметы. Ими оказались сим-карты.



Сейчас по данному факту решается вопрос о применении мер правового характера, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО