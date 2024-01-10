Сотрудники и ветераны УИС Самарской области посетили Рождественский концерт

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По сложившейся традиции концерт был посвящен одному из главных христианских праздников — Рождеству Христову. Он состоялся в Самарском академическом театре оперы и балета.



Перед собравшимися выступили с поздравлениями с Рождеством Христовым губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.



На сцене театра выступили самодеятельные и профессиональные хоровые и танцевальные коллективы. Концерт посетили более пятидесяти сотрудников и ветеранов УФСИН, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО