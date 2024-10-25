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Сотрудники  ГУФССП СО приняли участие в сдаче донорской крови

25 октября 2024 14:24
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После донации все участники акции чувствовали себя хорошо и отправились дальше нести службу.

Сотрудники Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области регулярно вносят свой вклад в пополнение областного банка крови и считают это своим гражданским долгом. В этот раз они приехали в службу крови в преддверии своего профессионального праздника.

Во время проведения акции, приуроченной к празднованию предстоящего Дня судебных приставов, команду доноров ГУФССП России по Самарской области пополнили и новые сотрудники. По мнению участников мероприятия, каждая кроводача имеет важное значение и может спасти чью-то жизнь.

Работники областной станции переливания крови поблагодарили судебных приставов за активную гражданскую позицию в добровольной сдаче крови. После донации все участники акции чувствовали себя хорошо и отправились дальше нести службу, сообщает пресс-служба ГУФССП СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области

Теги: Самара Судебные приставы

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