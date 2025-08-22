Сотрудники ГУ МВД СО провели профилактические беседы с молодежью

170

Сотрудниками управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области совместно с представителями информационно-аналитического направления правового отдела и управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий регионального главка МВД организовано и проведено межведомственное мероприятие для студентов, направленное на профилактику социально-негативных явлений в молодежной среде и формирование у юношей и девушек активной антинаркотической позиции.

В ходе беседы оперуполномоченный по особо важным делам подполковник полиции Наталья Харская рассказала слушателям о негативных последствиях употребления запрещенных веществ для жизни и здоровья.

Юрисконсульт информационно-аналитического направления правового отдела майор полиции Николай Мамонтов рассказал участникам встречи об уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

В свою очередь, оперуполномоченный по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий капитан полиции Екатерина Богомазова привела примеры, когда граждане лишались своих сбережений и напомнила, что необходимо с осторожностью относится к размещению личной информации на своих страницах в социальных сетях, а также предупредила, что ни при каких обстоятельствах нельзя указывать свои персональные данные и разглашать пароли своих аккаунтов.

В завершение встречи полицейские порекомендовали слушателям придерживаться здорового образа жизни, строго соблюдать закон и раздали памятки с актуальным алгоритмом действий, которому нужно следовать если в отношении несовершеннолетних совершаются противоправные деяния, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО