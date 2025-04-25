Сотрудники ГУ МВД СО приняли участие в «Диктанте Победы»

120

Мероприятие направлено на сохранение памяти о героях войны, формирование у молодежи патриотического сознания, а также на противодействие попыткам искажения истории.

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне сотрудники полиции областного главка присоединились к международной исторической акции «Диктант Победы», направленной на сохранение памяти о героях войны, формирование патриотического сознания, а также на противодействие попыткам искажения истории.

В начале мероприятия, проходившего на базе Молодежного многофункционального центра Самарской области, участник боевых действий в зоне специальной военной операции, гвардии майор Роман Кукушкин обратился к присутствующим с приветственным словом.

Роман Александрович рассказал участникам акции о героических поступках бойцов, находящихся в зоне спецоперации, и призвал помнить подвиги предков, сохраняя историческую память и преемственность поколений.

После официальной части полицейские ответили на различные вопросы, посвященные датам, событиям, историческим личностям, художественной литературе, связанным с событиями Великой Отечественной войны.

Участники мероприятия отметили, что «Диктант Победы» имеет большое значение для привлечения внимания молодежи к героическим подвигам предков и сохранения исторической правды о событиях Великой Отечественной войны.

Фото: ГУ МВД СО