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Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие во Всероссийской акции "Диктант Победы"

3 сентября 2022 17:34
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За 45 минут участникам необходимо было ответить на 25 вопросов, посвященных событиям, датам, историческим личностям, фильмам и песням Великой Отечественной войны.

Сегодня личный состав Главного управления МЧС России по Самарской области принял участие во Всероссийской акции «Диктант Победы», посвященной 77-летию со дня окончания Второй мировой войны.

Для проведения мероприятия было задействовано 14 специальных площадок. В акции, проводимой сотрудниками отдела кадровой, воспитательной работы и профессионального обучения совместно с волонтерами Победы, приняли участие 579 человек личного состава Главного управления и его подчиненных подразделений.

В течение 45 минут участникам было необходимо ответить на 25 вопросов, посвященных событиям, датам, историческим личностям, фильмам и песням Великой Отечественной войны.

- Диктант Победы - значимое мероприятие. Оно направлено на проверку знаний о Великой Отечественной войне, сохранение исторической памяти, проявление интереса к подвигам героев, патриотическое воспитание сотрудников Главного управления, - рассказал начальник отделения воспитательной работы и профилактики коррупционных нарушений Игорь Ватенмахер.

По завершении мероприятия все сотрудники получили сертификаты участников «Диктанта Победы», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

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