Сотрудники ГУ МЧС СО возложили цветы к Вечному огню в память о победе советских войск в Сталинградской битве

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Сегодня наша страна отмечает 80-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Сталинградская битва — крупнейшее и переломное сражение в ходе Великой Отечественной войны, длившееся с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года.

Победа в Сталинградской битве имела большое влияние на дальнейший ход Второй мировой войны. Она стала началом наступления советских войск и активизировала борьбу с фашистами во всех странах Европы.

В память о героях одного из самых масштабных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны у Вечного огня на площади Славы в Самаре состоялась церемония возложения цветов и венков.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области под руководством начальника Главного управления генерал-майора внутренней службы Олега Бойко возложили цветы к Вечному огню у горельефа «Скорбящей Матери-Родине» и почтили минутой молчания всех воинов, павших за Сталинград, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО