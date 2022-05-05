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Сотрудники ГУ МЧС СО стали участниками акции по сдаче донорской крови

5 мая 2022 15:26
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По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой.

Сегодня рабочий день в Главном управлении МЧС России по Самарской области начался не совсем обычно – сотрудники, пришедшие на службу, выстроились в очередь для сдачи крови. Осуществляли ее забор медики выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови. Мероприятие было приурочено к 77-летней годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне.

Пройдя медицинский осмотр и заполнив документы, более 50 сотрудников Главного управления стали добровольными донорами, пополнив банк крови на несколько десятков литров. Многие из них участвуют в сдаче крови уже не в первый раз. Ведь спасателям хорошо известно, как нуждаются порой пострадавшие при чрезвычайных ситуациях люди в донорской крови, когда счет идет на минуты.

- Для меня участие в этой акции почетно и важно. Если моя кровь поможет спасти хотя бы одну человеческую жизнь, значит, я это сделал не напрасно, - отметил начальник службы пожаротушения Александр Максимов.

По словам медиков, потребность в компонентах донорской крови остается достаточно высокой. Прежде всего она требуется в детских больницах, родильных домах, хирургических стационарах.

Участие в этой благородной акции показывает, что сотрудники МЧС России готовы оказывать помощь людям не только по долгу службы, но и по зову сердца.  

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: Мероприятия

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