Сотрудники ГУ МЧС СО рассказали об опасности весеннего льда студентам самарского колледжа

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Завтра, 1 марта, наступит календарная весна. А это значит, что скоро начнет таять лед на водоемах.

В этот период особенно важно придерживаться правил безопасности, ведь ежегодно весенний непрочный лед становится причиной гибели людей, среди которых оказываются и дети.

Чаще всего происшествия происходят с детьми, гуляющими вблизи водоемов, и рыбаками, рискующими ради улова своей жизнью и здоровьем.

Для того, чтобы предотвратить несчастные случаи на льду водоемов сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области еженедельно посещают образовательные учреждения региона, где проводят беседы с учащимися.

Так, на днях начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Нестерова, старший государственный инспектор по маломерным судам Денис Форрат и государственный инспектор по маломерным судам Евгений Сухов посетили Самарский колледж сервиса производственного оборудования им. Е.В. Золотухина и провели лекцию со студентами и школьниками 9а и 9б классов на тему "Тонкий лёд".

Ребятам рассказали, что с приходом весны и повышением температуры воздуха лёд на реках и озерах становится пористым и рыхлым, заметно теряет прочность. Гости предостерегли учеников колледжа от выхода на лед и привели примеры произошедших в прошлые годы происшествий. Кроме этого, ребята узнали, что делать в случае провала под лед, как оказать первую помощь пострадавшему, каково время безопасного пребывания человека в воде и повторили основные правила безопасности.

В завершение встречи учащиеся поблагодарили сотрудников Главного управления за интересную и познавательную беседу и пообещали не выходить на коварный весенний лед.

Фото: ГУ МЧС СО