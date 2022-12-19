Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в акции по сдаче крови

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Сегодня в Главном управлении МЧС России по Самарской области состоялась сдачи донорской крови. Осуществляли ее забор медики выездной бригады Самарской областной клинической станции переливания крови. Мероприятие прошло в преддверии Дня спасателя в поддержку участников спецоперации.

Пройдя медицинский осмотр и заполнив документы 37 сотрудников Главного управления стали добровольными донорами, пополнив банк крови на несколько десятков литров. 30 человек из общего списка являются донорами «со стажем». Всего в 2022 году в сдаче крови приняли участие около 80 человек.

Участие в этой благородной акции показывает, что сотрудники МЧС России готовы прийти на помощь не только при чрезвычайных ситуациях, сообщает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО