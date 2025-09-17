Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

108

17 сентября в храмах Самары и области прошли памятные молебны с участием пожарных.

Каждый год в этот день православные христиане вспоминают и почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина», которая считается покровительницей огнеборцев.

В Самаре благодарственный молебен состоялся в Софийском соборе. Его провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин и сотрудники регионального гарнизона.

Сергей Аникин отметил важность этого праздника для спасателей: «Участие в молебнах в честь иконы «Неопалимая Купина» — наша традиция. Пожарные ежедневно рискуют жизнью, борясь с огнем и другими ЧС. Вера в помощь Пресвятой Богородицы дает нам духовную опору в нашей работе», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС СО