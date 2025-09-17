Я нашел ошибку
Главные новости:
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
В праздничном богослужении и Крестном ходе приняли участие сотрудники 7 отряда федеральной противопожарной службы по Самарской области.
В Сызрани благодарственный молебен прошел в храме иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 
Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
Ее получил госслужащий. 
Казначейство РФ осуществило первую выплату зарплаты в цифровых рублях
Сегодня состязаются спортсмены 15-16 лет, а завтра пройдут смешанные эстафеты в обеих возрастных группах.
Артем Рамазанов и Александр Мараховский выиграли первенство России по современному пятиборью
Любителей парусного спорта приглашают на соревнования для новичков.
На Волге в Самаре пройдут соревнования для любителей парусного спорта 
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.84
-0.23
EUR 97.89
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Музей-галерея «Заварка» в Самаре запускает семейную мастерскую «Нити»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники ГУ МЧС СО посетили молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

17 сентября 2025 21:14
108
Икона Божией Матери «Неопалимая Купина» считается покровительницей огнеборцев. 

17 сентября в храмах Самары и области прошли памятные молебны с участием пожарных. 

Каждый год в этот день православные христиане вспоминают и почитают икону Божией Матери «Неопалимая Купина», которая считается покровительницей огнеборцев. 

В Самаре благодарственный молебен состоялся в Софийском соборе. Его провел митрополит Самарский и Новокуйбышевский Феодосий. В богослужении приняли участие начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Сергей Аникин и сотрудники регионального гарнизона.

Сергей Аникин отметил важность этого праздника для спасателей: «Участие в молебнах в честь иконы «Неопалимая Купина» — наша традиция. Пожарные ежедневно рискуют жизнью, борясь с огнем и другими ЧС. Вера в помощь Пресвятой Богородицы дает нам духовную опору в нашей работе», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех.
17 сентября 2025, 21:35
На самарском предприятии ОДК-Кузнецов назначен новый руководитель
Возглавлявший самарское предприятие Алексей Соболев переходит на работу в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех. Политика
65
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года.
17 сентября 2025, 21:05
Руководитель СУ СКР СО провел личный прием по вопросу нарушения прав участников долевого строительства в Самаре
Окончание строительства объекта по данным регионального министерства строительства запланировано до конца текущего года. Закон
107
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком".
17 сентября 2025, 20:41
В кубковом матче "Крылья Советов" уступили "Краснодару" - 1:2
В следующем матче "Крылья Советов" на "Лукойл Арене" встречаются с московским "Спартаком". Футбол в Самаре
120
В центре внимания
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
289
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
235
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
514
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
365
Самара перешла на одноуровневую систему управления
16 сентября 2025  12:26
Самара перешла на одноуровневую систему управления
465
Весь список