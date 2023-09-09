Сотрудники ГУ МЧС СО дежурят на избирательных участках региона

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В связи с проведением выборов губернатора Самарской области и мероприятий по случаю Дня города региональное МЧС России переведено в режим повышенной готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации.



Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области осуществляют дежурство на избирательных участках региона совместно с работниками противопожарной службы Самарской области и добровольной пожарной охраны.



В преддверии выборов специалистами было организовано проведение около 1,4 тыс. контрольно-надзорных мероприятий на объектах голосования.



В ходе обследований сотрудниками Главного управления особое внимание уделялось наличию и исправности первичных средств пожаротушения, работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей при пожаре, состоянию путей эвакуации, порядку эксплуатации электрооборудования, состоянию наружных источников водоснабжения.