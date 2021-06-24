Сотрудники госпожнадзора СО регулярно проводят профилактические рейды в дачных массивах

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С начала действия особого противопожарного режима на территории садовых товариществ произошло 76 пожаров, огнем уничтожено 44 строения, а основные причины пожаров распространённые – неосторожное обращение с огнем.

Профилактические рейды на территории садово-дачных товариществ инспекторы проводят сейчас во всех без исключения муниципальных районах и городских округах. Особо предостерегают инспекторы дачников от сжигания сухой травы и мусора. Как показывает статистика, в этом кроется причина не одного десятка трагедий.

«Не допускается складирование мусора на территории, разжигание костров, особенно летом, когда на территории Самарской области введён особый противопожарный режим. На территории дачных участков должны быть оборудованы бочки с песком и водой, чтобы в случае огня, его можно было локализовать до прибытия сотрудников пожарной охраны», - рассказывает заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Новокуйбышевска Алексей Павлов.

По мнению инспекторов, в целом сознательность населения растёт, снижается число случаев палов сухой травы и мусора. Подобные рейды будут проводится в течение всего пожароопасного периода.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01».

Фото: облМЧС