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Сотрудники полиции напомнили детям и взрослым о правилах дорожной безопасности.
Сотрудники Госавтоинспекции Самары встретились с воспитанниками одного из детских садов
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Сотрудники Госавтоинспекции Самары встретились с воспитанниками одного из детских садов

25 июля 2022 17:53
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Сотрудники полиции напомнили детям и взрослым о правилах дорожной безопасности.

Сотрудники Госавтоинспекции Самары встретились с воспитанниками одного из детских садов. Полицейские устроили для детей игру по правилам дорожного движения, в ходе которой ребята узнали, что нельзя перебегать проезжую часть перед движущимся транспортом, при переходе дороги обязательно нужно смотреть по сторонам; поняли, что на проезжей части игры не допустимы. На протяжении встречи ребята изучали значения дорожных знаков, отвечали на вопросы, рассматривали красочные плакаты по соблюдению ПДД, отгадывали загадки и отвечали на вопросы инспекторов. В завершение мероприятия полицейские рассказали юным пешеходам о важности световозвращающих элементов в темное время суток и подарили всем ребятам яркие световозвращающие наклейки.

В Жигулевске, Шенталинском, Большечерниговском и Челно-Вершинском районах сотрудники Госавтоинспекции во дворах и жилых зонах напоминали гуляющим ребятам и взрослым о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах. Особое внимание обращали на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности. Ребят призывали не забывать об использовании специальной защитной экипировки (наколенников, налокотников и шлемов), а родителям, приводя конкретные примеры дорожных трагедий с участием несовершеннолетних, напоминали, что перед покупкой такого транспорта необходимо разъяснить детям правила передвижения. Также полицейские призывали родителей усилить контроль за безопасностью своих детей на дорогах. Очень важно исключить факты свободного доступа подростков к ключам авто- и мототранспортных средств. Каждый родитель обязан помнить, что несовершеннолетним детям управлять таким видом транспорта категорически запрещено.

 

Фото:   ГУ МВД СО

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