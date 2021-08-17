Сотрудники Госавтоинспекции проверили школьные автобусы в Новокуйбышевске

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Обеспечение безопасной перевозки детей является одной из приоритетных задач Госавтоинспекции. В преддверии начала нового учебного года особое внимание автоинспекторы обращают на техническое состояние транспортных средств, перевозящих школьников, проверяют исправность: световой сигнализации, кнопки экстренного открывания дверей, тахографов, выдвигающейся подножки, ремней безопасности и их замков, кроме этого проверили наличие аптечек первой помощи, огнетушителей, аварийного знака, опознавательных знаков «Перевозка детей», надписей «ДЕТИ», а так же использование проблескового маячка жёлтого или оранжевого цвета на автобусах.

Начальник ОГИБДД Новокуйбышевска майор полиции Ильдар Бахитов и государственный инспектор безопасности дорожного движения старший лейтенант полиции Дмитрий Лексин провели проверку школьных автобусов на предмет соответствия их обязательным требованиям на территории обслуживания.

У всех водителей, участвующих в перевозке детей, проверены водительские удостоверения на предмет стажа работы с категорией "Д", привлечения к административной ответственности в виде лишения права управления транспортным средством, сроки прохождения технического осмотра автобусов. Выявленные недостатки (не соответствуют требованиям ПДД РФ опознавательный знак «Перевозка детей», надписи «ДЕТИ», не доукомплектованы аптечки первой помощи). Владельцам автобусов, осуществляющих перевозку детей, необходимо привести школьные автобусы в соответствии с обязательными требованиями законодательства РФ в ближайший срок и предоставить на повторный осмотр до начала нового учебного года.

После проверки Ильдар Бахитов провёл с водителями автобусов инструктаж, в ходе которого обратил особое внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и заботу о безопасности своих маленьких пассажиров, а также о предельном внимании при посадке и высадке школьников, напомнил, что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.

Фото: УГИБДД Самарской области