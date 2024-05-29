Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти проводят ежедневно мероприятия в рамках акции «Вело-СИМ, безопасно колесим!»

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Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти проводят ежедневно профилактические мероприятия в рамках акции «Вело-СИМ, безопасно колесим!» и разъясняют лицам, управляющим СИМ и велосипедами, в том числе и несовершеннолетним, почему необходимо соблюдать ПДД, раздавая специальные памятки и световозвращающие наклейки.



СИМ — транспортное средство, имеющее одно или несколько колёс (роликов), предназначенное для ИНДИВИДУАЛЬНОГО передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей): электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства.

Передвижение на них должно осуществляться СТРОГО в соответствии с главой 24 Правил дорожного движения, где сказано, что во всех случаях совмещённого с пешеходами движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, пешеходы имеют приоритет.



В Правилах дорожного движения водителям СИМ запрещено брать пассажиров, за исключением тех редких случаев, когда конструкция средства индивидуальной мобильности специально на это рассчитана (тут нужно свериться с инструкцией к транспортному средству). Также нельзя перевозить груз, мешающий управлению или выступающий за пределы самоката на 50 сантиметров и больше.



Лицо, управляющее СИМ, при переходе проезжей части должно спешиваться и переходить проезжую часть (в том числе в жилой зоне) пешком, убедившись в безопасности перехода.



Передвигаться на СИМ детям до 7 лет можно по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), не создавая помех пешеходам и только под присмотром взрослых.

Каким бы транспортным средством вы не управляли, необходимо неукоснительно соблюдать Правила и помнить, что на дороге вы не одни и часто от ваших действий зависит здоровье, а порой и жизнь других людей, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции СО.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции СО