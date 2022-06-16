Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели увлекательные мероприятия по ПДД с детьми

156

Лето – прекрасное время для отдыха. Однако, в вопросах дорожной безопасности расслабляться не стоит. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия с детьми и их родителями по закреплению навыков безопасного поведения в дорожной среде. Так, очередная акция прошла на днях в Самаре - семейный фестиваль «Мама, рядом», который был организован в одном из заведений областного центра.



В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД г. Самары провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов и зарядку со стражем-порядка. Ребята активно принимали участие во всех мероприятиях, повторяли движения за регулировщиком, попутно закрепляя правила дорожного движения.



Еще одно мероприятие прошло на площадке стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с комплексом «Лаборатория безопасности» провели ряд увлекательных игр по ПДД с юными посетителями фестиваля. Ребята поучаствовали в фигурном вождении самокатов и велосипедов, дидактических играх и тематических станциях по ПДД. На интерактивной площадке был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, который пользовался большим успехом у юных пешеходов. Все дети получили памятные сувениры от дорожных полицейских, а родители поблагодарили организаторов за креативный подход в обучении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО