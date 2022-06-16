Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели увлекательные мероприятия по ПДД с детьми

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сотрудники вневедомственной охраны провели занятия с воспитанниками подшефного юнармейского отряда «Ночной дозор».
В Самаре стартует очередной этап акции "Каникулы с Росгвардией" 
Эксперты туристической отрасли неоднократно отмечали растущий интерес к Самарскому региону.
ПМЭФ: туристический маршрут Самарской области вошёл в первую пятёрку национальных турмаршрутов
15 июня одна из первых таких встреч с жителями в этом году прошла в Железнодорожном районе Самары.
В Самаре стартовали обучающие семинары для жителей в рамках проекта "Мой дом"
«Игры Будущего» – международные соревнования по 15 гибридным дисциплинам.
Первые в истории «Игры Будущего» пройдут в феврале 2024 года в Казани
Особые слова признательности министр выразил членам бригады врачей-добровольцев, которые приняли участие в оказании медпомощи жителям города Снежное ДНР.
В преддверии Дня медицинского работника Армен Бенян вручил награды сотрудникам отрасли
Массовую акцию провела «Единая Россия» во многих регионах страны.
Самарские волонтеры сдали кровь для российских военных
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается гроза, возможен град
Автомобиль сегодня, 16 июня, оценили Губернатор Дмитрий Азаров и глава АВТОВАЗа Максим Соколов.
На ПМЭФ-2022 Самарская область представила гоночную LADA Vesta NG
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 56.66
-0.43
EUR 59.12
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре музей Эльдара Рязанова проведет мастер-класс для детей
В СУ СКР СО прошел турнир по мини-футболу среди сотрудников ведомства
В селе Большая Глушица состоится открытие памятника и башкирский национальный праздник ЙЫЙЫН
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Госавтоинспекции Самары провели увлекательные мероприятия по ПДД с детьми

16 июня 2022 17:35
156
В областном центре прошел семейный фестиваль «Мама рядом» и организована площадка по ПДД в рамках музыкального форума «Сам.Фест».

Лето – прекрасное время для отдыха. Однако, в вопросах дорожной безопасности расслабляться не стоит. Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия с детьми и их родителями по закреплению навыков безопасного поведения в дорожной среде. Так, очередная акция прошла на днях в Самаре - семейный фестиваль «Мама, рядом», который был организован в одном из заведений областного центра.

В ходе мероприятия сотрудники ГИБДД г. Самары провели мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов и зарядку со стражем-порядка. Ребята активно принимали участие во всех мероприятиях, повторяли движения за регулировщиком, попутно закрепляя правила дорожного движения.

Еще одно мероприятие прошло на площадке стадиона «Солидарность Самара Арена» в рамках фестиваля авторской музыки «САМ.ФЕСТ».

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с комплексом «Лаборатория безопасности» провели ряд увлекательных игр по ПДД с юными посетителями фестиваля. Ребята поучаствовали в фигурном вождении самокатов и велосипедов, дидактических играх и тематических станциях по ПДД. На интерактивной площадке был проведен мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов, который пользовался большим успехом у юных пешеходов. Все дети получили памятные сувениры от дорожных полицейских, а родители поблагодарили организаторов за креативный подход в обучении правил дорожного движения, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   ГУ МВД СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
16 июня 2022  13:57
НОВАТЭК построит в Самарской области завод по производству сжиженного природного газа
255
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
16 июня 2022  12:52
Впервые в развитие мелиорации в Самарской области будет инвестировано более 1 млрд рублей
224
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
16 июня 2022  11:53
Стартовал приём заявок на ежегодный региональный конкурс компаний «Достояние губернии – 2022»
244
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
15 июня 2022  13:55
Самарская область стала одним из лидеров конкурсов Фонда президентских грантов в 2022 году
387
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
15 июня 2022  10:17
Карта жителя Самарской области отмечает год с момента запуска массовой эмиссии
429
Весь список