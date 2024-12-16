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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактическую акцию "Засветись"

16 декабря 2024 09:37
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Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области провели профилактическую акцию "Засветись"

В ходе мероприятия полицейские напомнили детям и взрослым о необходимости соблюдения ПДД и важности использования светоотражающих элементов.

Сотрудники Госавтоинспекции Самарской области на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

Так, в Шенталинском районе, в рамках социально-значимой акции "Засветись", инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции совместно с ЮИД "Светофор" провели мероприятие "Ярче всех!».

Ребята совместно с сотрудником полиции встречали учеников и учителей вблизи образовательного учреждения, проверяя их верхнюю одежду и рюкзаки на наличие световозвращающих элементов.

В ходе мероприятия ЮИДовцы напомнили учащимся о необходимости соблюдения правил дорожного движения, объяснив важность использования световозращателей, особенно в период ухудшения погодных условий и сокращения светового дня.

В Нефтегорском районе госавтоинспекторы напомнили пешеходам о недопустимости перехода проезжей части в неустановленном месте, а также выходе на дорогу из-за припаркованного транспорта и сооружений, ограничивающих видимость.

В завершение мероприятий сотрудники Госавтоинспекции подарили ребятам световозвращатели и напомнили, как правильно их применять, где лучше всего размещать, а также какую пользу они приносят.

 

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