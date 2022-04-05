Сотрудники Госавтоинспекции региона провели мероприятия по дорожной безопасности с детьми

80

В целях предупреждения дорожного-транспортных происшествий на территории региона полицейские Самарской области регулярно проводят профилактические мероприятия с детьми.



Так, в Самаре сотрудники Госавтоинспекции вместе с ребятами из отряда ЮИД «Инспектор ПДДейкин» встретились с учениками начальной школы. Юные инспекторы подготовили для школьников красочное представление, посвященное безопасности дорожного движения: показывали сценки, пели песни и читали стихотворения. Стражи порядка, в свою очередь, напомнили учащимся, что безопасность на дороге всегда зависит от внимательности и дисциплинированности водителей и, конечно же, пешеходов, поэтому для юных участников дорожного движения важно быть предельно бдительными.



В Борском районе сотрудники Госавтоинспекции провели со школьниками профилактические беседы по безопасности дорожного движения. Вместе с полицейскими ребята повторили, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу. Инспекторы рассказали школьникам о важности световозвращающих элементов на одежде в темное время суток и наглядно продемонстрировали, как правильно их применять и носить.



А в Нефтегорском районе сотрудники Госавтоинспекции побывали в гостях в детском саду «Умка». Вместе с полицейскими дошколята в игровой форме разобрали азы ПДД. На протяжении встречи дети изучали значения дорожных знаков, отвечали на вопросы, рассматривали красочные плакаты по соблюдению ПДД, отгадывали загадки, активно задавали интересующие их вопросы.



Также сотрудники ОГИББД МО МВД России «Нефтегорский» провели профилактическую встречу с воспитанниками Центра детского творчества «Радуга» и рассказали ребятам о безопасном поведении на проезжей части. Школьники активно включились в обсуждение, повторили правила езды на велосипедах, роликах и самокатах, перехода через дорогу. Полицейские напомнили юным пешеходам о том, что на проезжей части всегда нужно быть бдительными, не отвлекаться на телефон и прослушивание музыки в наушниках.



Подобные профилактические мероприятия по дорожной безопасности на территории Самарской области будут продолжены, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО