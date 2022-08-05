Сотрудники Госавтоинспекции региона напомнили детям и взрослым о правилах дорожной безопасности

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В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники Госавтоинспекций Жигулевска и Челно-Вершинского района вместе с общественниками при территориальных ОВД во дворах и жилых зонах напомнили гуляющим ребятам и взрослым о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах.

Особое внимание обратили на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности. Ребят призвали не забывать об использовании специальной защитной экипировки (наколенников, налокотников и шлемов), а родителям, приводя конкретные примеры дорожных трагедий с участием несовершеннолетних, напомнили, что перед покупкой такого транспорта необходимо разъяснить детям правила передвижения.

Также полицейские призвали родителей усилить контроль за безопасностью своих детей на дорогах. Очень важно исключить факты свободного доступа подростков к ключам авто- и мототранспортных средств. Каждый родитель обязан помнить, что несовершеннолетним детям управлять таким видом транспорта категорически запрещено.

Также сотрудники ОГИБДД Похвистнево вместе с председателем Общественного совета при территориальном ОВД Татьяной Вобликовой провели акцию «ПДД на асфальте». Участники мероприятия с помощью белой краски нанесли на асфальт перед пешеходными переходами города фразы-напоминания «Сними наушники», «Отвлекись от телефона», «Возьми ребенка за руку», «Слезь с велосипеда».

Проходившие мимо дети и взрослые останавливались перед необычными надписями, с интересом разглядывали их и признавались, что такие напоминания заставили их задуматься о правильном и безопасном переходе дороги. Полицейские и общественница еще раз напомнили юным пешеходам и их родителям о том, что на проезжей части всегда нужно быть внимательными и бдительными, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО