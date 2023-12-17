Я нашел ошибку
Главные новости:
Посетители выставки смогут приобрести для себя и своих близких уникальные новогодние подарки и украшения для дома.
Музей имени Алабина приглашает на «Карнавал новогодних игрушек» и новогоднюю выставку-ярмарку
Одна из немногих улиц, сохранивших свое первоначальное название – Садовая.
17 декабря в Самаре открылась выставка "Места" об истории городских улиц
По словам разработчика зимой важно тепло в вытяжном воздухе передавать потоку приточного воздуха.
Саратовские ученые разработали устройство снижающее затраты на отопление
Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не обсуждается
Силуанов: национализация «Балтики» в настоящее время не обсуждается
В Финляндии прошла акция против закрытия границы с Россией
Съезд "Единой России" единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
Инспекторы вручили продавцам информационные буклеты и попросили их напоминать покупателям о том, что катание должно быть безопасным на оборудованных для этого площадках.
Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района напомнили об опасности ватрушек
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.7
0.03
EUR 98.42
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Как стать героем?»: самарские школьники познакомились с работой МЧС России
Самарский зоопарк проведет новогодний праздник
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района напомнили об опасности ватрушек

17 декабря 2023 18:27
159
Инспекторы вручили продавцам информационные буклеты и попросили их напоминать покупателям о том, что катание должно быть безопасным на оборудованных для этого площадках.

В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети! Зимние каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района напомнили об опасности ватрушек.

Тюбинги (ватрушки) в последние годы приобретают все большую популярность, вытесняя деревянные и пластиковые санки. В отличие от санок тюбинги способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках.

С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения вероятности появления на дорогах лихачей на санках, сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района провели профилактические беседы с продавцами тюбингов и санок. Инспекторы вручили продавцам информационные буклеты и попросили их напоминать покупателям о том, что катание должно быть безопасным на оборудованных для этого площадках.

Госавтоинспекция напоминает, наказание за это нарушение понесут как водители, так и те, кто катается.
В случае, если катающийся окажется на проезжей части, то он становится участником дорожного движения. За нарушение правил предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Кроме этого, за подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. На него могут наложить административный штраф в размере 1000 рублей по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а если человек погибает, то водителю может грозить уголовная ответственность.

Помните, надувные санки слишком скользкие и непредсказуемые. В целях собственной безопасности, а также во избежание несчастных случаев следует выбирать оборудованные для катания места
Дорожные полицейские напоминают, что, пренебрегая Правилами дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих вас людей, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба ГИБДД Самарской области

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Центральная тема обсуждения – предстоящие выборы Президента России. На съезде партия примет решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина.
17 декабря 2023  19:14
В Москве сегодня проходит XXI съезд партии «Единая Россия»
132
в Самаре начали работать официальные елочные базары
16 декабря 2023  11:52
В Самаре начали работать официальные елочные базары
598
Глава региона отметил: в Самарской области создаются условия для того, чтобы в отрасль приходят подготовленные, высококвалифицированные кадры.
15 декабря 2023  17:10
Дмитрий Азаров подвел итоги развития АПК Самарской области в 2023 году
913
Главы региональных министерств и ведомств одобрили решение о внесении изменений в Закон Самарской области «О социальной помощи».
15 декабря 2023  16:35
В Самарской области станет проще заключить социальный контракт
578
Марат Хуснуллин рассказал о строительстве обхода Тольятти.
15 декабря 2023  15:41
Готовность обхода Тольятти с мостом через Волгу достигла 93%
592
Весь список