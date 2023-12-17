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В рамках профилактического мероприятия «Внимание дети! Зимние каникулы!» сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района напомнили об опасности ватрушек.



Тюбинги (ватрушки) в последние годы приобретают все большую популярность, вытесняя деревянные и пластиковые санки. В отличие от санок тюбинги способны развивать большую скорость и даже закручиваться вокруг своей оси во время спуска. Это добавляет ярких ощущений и адреналина катающимся. Однако, не стоит забывать про правила безопасности при катании на надувных санках.



С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий и снижения вероятности появления на дорогах лихачей на санках, сотрудники Госавтоинспекции Красноярского района провели профилактические беседы с продавцами тюбингов и санок. Инспекторы вручили продавцам информационные буклеты и попросили их напоминать покупателям о том, что катание должно быть безопасным на оборудованных для этого площадках.



Госавтоинспекция напоминает, наказание за это нарушение понесут как водители, так и те, кто катается.

В случае, если катающийся окажется на проезжей части, то он становится участником дорожного движения. За нарушение правил предусмотрен административный штраф в размере 800 рублей по ч. 2 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение ПДД РФ лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения). Кроме этого, за подобное катание к ответственности будет привлечен и водитель транспортного средства. На него могут наложить административный штраф в размере 1000 рублей по ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей), а если человек погибает, то водителю может грозить уголовная ответственность.



Помните, надувные санки слишком скользкие и непредсказуемые. В целях собственной безопасности, а также во избежание несчастных случаев следует выбирать оборудованные для катания места

Дорожные полицейские напоминают, что, пренебрегая Правилами дорожного движения, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и здоровье и жизни окружающих вас людей, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области