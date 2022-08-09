Сотрудники ГИБДД СО проверяют школы на соответствие нормам дорожной безопасности

93

Сотрудники Госавтоинспекции совместно с надзорными ведомствами проводят проверки образовательных организаций перед началом нового учебного года.

Ежегодно, перед началом учебного года, все школы проходят проверку. В составе комиссии совместно с другими надзорными органами, участвуют сотрудники Госавтоинспекции. При этом их общая задача – обеспечить безопасность учебного процесса.

Основные знания по безопасному поведению на дороге, дети получают в процессе обучения и воспитания, для этого должны создаваться специальные условия. Уголки безопасности дорожного движения, стенды с безопасным маршрутом «дом-школа-дом», учебно-тренировочные площадки, кабинеты по изучению правил дорожного движения, информационные стенды для родителей - именно это и проверяют сотрудники Госавтоинспекции.

Также особый акцент уделяется состоянию дорожных объектов вблизи образовательных организаций - наличию соответствующих знаков и разметок.

Сотрудники Госавтоинспекции надеются, что в образовательных организациях будут созданы хорошие условия для формирования транспортной культуры детей.

Фото: ГИБДД СО