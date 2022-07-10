Сотрудники ГИБДД СО провели с детворой профилактическое мероприятие «А вы знаете знаки?»

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В Самарской области в период летних каникул сотрудники Госавтоинспекции проводят для детей и взрослых мероприятия с целью профилактики мер безопасности при движении по дворовым территориям, велосипедным дорожкам, парковым зонам и проезжей части, используя при этом различные формы донесения информации.

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Борский» совместно с преподавателями школы номер 2 провели с ребятами профилактическое мероприятие «А вы знаете знаки?».

Взрослые во дворе учебного заведения загадывали детворе загадки и с помощью тематических карточек знакомили с дорожными знаками и правилами дорожного движения для велосипедистов и пешеходов. Лейтенант полиции Евгений Каньшин и сержант полиции Николай Рязанцев были приятно удивлены, что малышам уже знакомы некоторые знаки и они соблюдают основное правило для пешехода - переход проезжей части по зебре на разрешающий сигнал светофора.

Инспектор по пропаганде безопасного дорожного движения Елена Есипова рассказала детям об основных правилах поведениях в общественных местах, на дороге и дома. Особо инспектор отметила, что выходя на улицу, каждый становится участником дорожного движения и должен выполнять ряд требований: переходить проезжую часть можно только убедившись в полной безопасности и не выбегать на дорогу перед близко идущим транспортом.

В завершении мероприятия полицейские поблагодарили ребят и учителей за тёплый приём и пожелали им безопасных и веселых летних каникул. Дети, пообещав соблюдать правила дорожного движения, попросили взрослых прийти снова.

Фото: ГУ МВД СО