Сотрудники ГИБДД Самары провели рейд «Детское удерживающее устройство»

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10 марта 2022 года сотрудниками Гоасвтоинспекции Самары проведено контрольно-профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство», которое направлено на выявление, пресечение и профилактику нарушений правил дорожного движения со стороны водителей, перевозящих детей в салоне автомобиля без использования специальных детских удерживающих элементов, соответствующих весу и росту ребенка.

ГИБДД напоминает, что пассажиры – заложники ситуации и одни из самих уязвимых участников дорожного движения. Одной из наиболее действенных мер по защите водителя и пассажиров, в особенности детей, от травм при ДТП является использование ремней безопасности и специальных удерживающих устройств.

Ранним утром сотрудники городской ГИБДД несли службу вблизи дошкольных образовательных организаций. Полицейские не только привлекали к административной ответственности водителей-нарушителей, но и поощряли родителей, перевозящих детей правильно. За несколько часов рейда было выявлено порядка 30 нарушителей, которые были привлечены к административной ответственности. 25 водителей получили от сотрудников ГИБДД сувениры с символикой ГИБДД и благодарность за правильную перевозку своих детей в автомобиле.

Обращаясь к родителям, сотрудники ГИБДД напоминают: с раннего возраста необходимо приучать детей соблюдать Правила дорожного движения. И не забывать, что личный пример – самая доходчивая форма обучения. Ребенок учится «законам дороги», беря пример с родителей, которые должны обучать дисциплинированному поведению не только на улице, но и в автомобиле!

Фото: ГИБДД Самары